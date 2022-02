A avaliação feita durante a entrevista de emprego é um processo que pode ser direcionado pelo candidato, considerando alguns fatores relevantes no que tange ao seu comportamento, narrativa e postura.

Entrevista de emprego: dicas para que obtenha uma postura assertiva e direcionada

O candidato pode ficar nervoso durante a entrevista de emprego; o que é completamente plausível. No entanto, ao se deixar dominar por esse nervosismo, corre o risco de ficar aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual.

Por isso, é relevante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma maneira de explorar os pontos positivos do seu currículo, de forma que possa elevar as suas chances de obter um resultado positivo por meio de um processo orgânico.

O autoconhecimento profissional é um fator fundamental

Sendo assim, o autoconhecimento profissional é um fator fundamental para minimizar o nervosismo; já que ao se colocar de maneira profissional, a autoconfiança se torna um fator natural durante a sua narrativa.

Vivências anteriores

Por isso, é relevante que fale sobre situações das quais você vivenciou em seus empregos anteriores e que possam corroborar projetos implementados por você, sugestões e ideias que foram resolutivas, amparando os seus valores profissionais. Tais como: criatividade; facilidade de trabalhar em equipe; senso de urgência; proatividade; liderança de equipe; gestão de pessoas etc.

Soluções para situações negativas

Por outro lado, o candidato também deve conhecer seus pontos fracos, porém, é importante que aponte soluções. Por exemplo: ao se colocar como uma pessoa que possui dificuldade para falar para muitas pessoas ao mesmo tempo, informe que deseja estudar melhor sua comunicação.

A mensagem transmitida durante a entrevista de emprego

Além disso, seus gestos e sua postura fazem parte da composição da mensagem transmitida durante a entrevista de emprego. Por isso, é importante que não deixe os seus braços cruzados; chegue ao local da entrevista de emprego com um pouco de antecedência; mantenha contato visual com a gestão do recrutamento e seleção; controle o seu tom de voz; evite gesticular em excesso etc.

Faça adaptações e eleve suas chances de sucesso profissional

Certamente todos esses fatores irão compor uma postura assertiva e direcionada, elevando suas chances de sucesso profissional. Entretanto, é importante que você adapte essas dicas para que possa adotar uma postura natural, considerando que o ideal é que você não se deixe dominar pela ansiedade para que não fique aquém do seu potencial, por meio de um processo de autossabotagem que pode minimizar as suas possibilidades de sucesso no mercado de trabalho atual.