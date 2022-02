A entrevista de emprego pode ser uma situação de nervosismo e ansiedade para muitos candidatos, porém, é relevante ao candidato que não se deixe dominar por essas emoções a ponto de ficar aquém de seu potencial no mercado de trabalho.

Entrevista de emprego: direcione o seu potencial no mercado de trabalho

A ansiedade e o nervosismo são fatores inerentes à uma situação de avaliação. Por isso, o profissional de recrutamento e seleção está apto para lidar com esse detalhe durante a apresentação feita pelo candidato durante a entrevista de emprego. Entretanto, quando a ansiedade domina o comportamento do candidato, ele não consegue demonstrar a sua capacidade profissional, criando um ciclo negativo de autossabotagem na sua carreira.

Por isso, quando você – na condição de candidato – presta atenção plena ao seu gesto, tom de voz e à construção da sua narrativa, minimiza o nervosismo; de modo que eleva a sua chance de se apresentar de maneira natural e não se deixar levar pela sensação de insegurança da situação.

Conheça o seu próprio currículo de maneira aprofundada

Sendo assim, para que o candidato possa elevar o seu nível de segurança profissional é necessário que conheça o seu próprio currículo de maneira aprofundada. Por isso, tenha clareza sobre situações que corroborem os valores éticos e estratégicos dentro da sua rotina de trabalho. Certamente você pode falar sobre situações vividas em seus empregos anteriores de maneira natural.

Solucione seus pontos fracos

Por outro lado, também tenha clareza sobre quais são os seus pontos fracos de modo que você possa solucioná-los. Por exemplo, você pode falar que se entende como uma pessoa tímida, porém, deseja realizar um curso para melhorar sua oratória.

Autoconhecimento profissional

Certamente esse autoconhecimento será de grande valia para que você diminua o nervosismo e consiga se colocar positivamente durante o processo seletivo. Além disso,há fatores relevantes ao seu comportamento que também devem ser considerados.

Por isso, é relevante que não cruze os braços; mantenha contato visual com o gestor da entrevista; não desfoque as respostas; não gesticule em excesso. Se possível, procure chegar com um pouco de antecedência ao local da entrevista de emprego, dentre outros fatores pertinentes ao seu comportamento durante o processo seletivo.

Demonstre sua capacidade de forma orgânica

Decerto, ao prestar atenção a esses pontos poderá diminuir a ansiedade para que você consiga demonstrar sua capacidade, fazendo com que a avaliação feita durante o processo de recrutamento e seleção seja mais justo e genuíno.