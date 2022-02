A entrevista de emprego é uma situação que requer análise por parte do candidato, de modo que ele possa criar um processo positivo, considerando o seu objetivo dentro do mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: direcione sua postura e crie um processo positivo

É muito importante que a entrevista de emprego se torne uma apresentação da sua trajetória profissional, ao invés de um canal de ansiedade e nervosismo.

O profissional da área de recrutamento e seleção sabe lidar com o nervosismo do candidato. Porém, o candidato pode se prejudicar ao ficar completamente aquém do seu potencial, escondendo suas ideias e sugestões durante o processo seletivo.

Adote uma postura positiva

Assim sendo, é relevante para o candidato que adote uma postura positiva e evite se comportar de maneira excessivamente nervosa, ou ainda, excessivamente calma; já que são extremos que demonstram a ansiedade por parte do profissional que busca se recolocar no mercado.

É importante que o candidato evite gestos ansiosos

Por isso, é importante que o candidato evite gestos ansiosos. Sendo assim, se possível não cruze os braços e as pernas; chegue ao local da entrevista de emprego com antecedência; procure controlar o seu tom de voz; fale de maneira calma; não gesticule excessivamente; tenha cuidado para não interromper o gestor do processo de recrutamento e seleção etc.

A construção da sua narrativa

Além disso, a construção da sua narrativa é outro fator de extrema relevância para que você se direcione positivamente durante uma entrevista de emprego. Por isso, analise o seu próprio currículo de forma drecionada.

Ressalte seus pontos fortes

Fale sobre situações que amparem seus valores profissionais de modo resolutivo. Da mesma forma, fale sobre os seus pontos fracos e leve soluções. Por exemplo, você pode falar sobre situações que demonstrem o seu potencial para vendas; capacidade de argumentação; senso de urgência; gestão de equipes, dentre outros aspectos.

Leve soluções para os seus pontos fracos

Ao passo que também você pode falar sobre situações que elevam o seu nível de nervosismo, porém, considerando que você está buscando melhorias. Ou ainda, você pode se colocar com uma pessoa tímida e relatar que deseja estudar teatro. Dessa forma, estará direcionando suas qualidades e seus defeitos de maneira orgânica durante a entrevista de emprego.

Torne a avaliação genuína

Certamente, essas dicas são adaptáveis. Porém, é de extrema relevância que você direcione sua participação durante uma entrevista de emprego para que você torne a avaliação genuína e possa alcançar seus objetivos profissionais em longo prazo.