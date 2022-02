A entrevista de emprego pode ser um processo resolutivo para o candidato se direcionar no mercado de trabalho atual. Entretanto, para muitas pessoas a entrevista de emprego pode ser “sinônimo” de ansiedade e nervosismo.

Entrevista de emprego: equilibre as informações e direcione sua postura

É comum que profissionais de diversas áreas fiquem extremamente nervosos quando avaliados. Por isso, ainda que o candidato seja um excelente profissional na sua rotina de trabalho, pode ser difícil se colocar positivamente durante uma entrevista de emprego.

Não se deixe dominar pelo nervosismo

No entanto, é possível que o candidato não se deixe dominar pelo nervosismo através de alguns pontos de atenção ao seu próprio comportamento, de maneira que seus gestos acompanhem a construção da sua narrativa.

Pontos de atenção à sua postura

Sendo assim, é relevante que o candidato evite gesticular excessivamente; fale de maneira calma e tranquila; mantenha contato visual com o gestor do processo de recrutamento e seleção; não mantenha objetos em seu colo; não cruze os braços, dentre outros aspectos.

A construção da sua narrativa

Além dos fatores comportamentais, há fatores relevantes quanto à construção da sua narrativa. Por exemplo, você deve falar sobre situações concretas que amparem seus valores profissionais.

Leve situações concretas para a entrevista de emprego

É importante que você verifique no seu próprio currículo quais são as situações vividas por você em seus empregos anteriores que reforcem o seu senso de urgência; capacidade de trabalhar em equipe; facilidade para lidar com metas; criatividade; comprometimento, dentre outros aspectos que sejam relativos ao seu profissionalismo.

Fale sobre pontos que requerem melhorias

Contudo, é importante que você equilibre as informações. Por isso, fale também sobre os pontos de sua trajetória profissional que você avalia como pontos negativos, de maneira que você demonstre ter consciência de que são pontos que requerem melhorias.

Por exemplo, você pode falar sobre uma certa dificuldade para ministrar um treinamento. Porém, você pretende realizar um curso que melhore sua comunicação, já que você entende a necessidade de uma comunicação ampla dentro da sua área de atuação profissional.

Conheça a cultura da empresa

Além disso, é pertinente que o candidato conheça a cultura da empresa. Visto que dessa forma poderá direcionar melhor diversas respostas; ao passo que também poderá avaliar a compatibilidade entre os valores empresariais e seus objetivos profissionais. Uma vez que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos. Já que é necessário que a contratação seja uma troca mútua de maneira que todos possam crescer.

Adapte os pontos citados

Sendo assim, faça as devidas adaptações dos pontos citados e evite adotar uma postura que te deixe aquém do seu potencial profissional durante uma entrevista de emprego.