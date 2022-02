Uma entrevista de emprego é uma situação que requer direcionamento por parte do candidato. No entanto, esse direcionamento pode ser algo muito desafiador para o profissional que está se candidatando a uma vaga no mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: explore o seu currículo de forma direcionada

O nervosismo é um fator inerente à uma avaliação. Entretanto, quando o candidato se deixa dominar por esse fator, acaba ficando aquém do seu potencial dentro do mercado de trabalho, já que adquire – ainda que não perceba – um comportamento autossabotador. É importante que o candidato se atente a alguns pontos para que possa evitar esse tipo de posicionamento negativo. Visto que a entrevista de emprego é uma oportunidade de exploração do seu currículo. Por isso, a entrevista deve ser encarada como um fator positivo.

Pontos fortes e fracos na sua narrativa

Primeiramente, você deve ter clareza sobre a sua própria narrativa. Para isso, você deve entender quais são os pontos fortes e os pontos que requerem melhoria no seu próprio currículo.

Essa análise poderá te ajudar a elaborar melhor a sua narrativa, considerando que poderá levar para a entrevista de emprego situações que amparem seus pontos fortes, como o senso de urgência; facilidade de gestão; trabalho em equipe; proatividade; comprometimento com metas, dentre outros aspectos que sejam viáveis dentro da sua rotina de trabalho.

Por outro lado, você deve obter conhecimento sobre os pontos que requerem melhorias. Sendo assim, analise os seus pontos fracos, porém, é importante que você contorne-os com resoluções. Por exemplo, você pode se colocar como uma pessoa tímida, porém, pode ressaltar que deseja realizar um curso que trabalhe a sua comunicação.

Linguagem corporal

Além disso, você também deve se atentar aos aspectos pertinentes à sua postura, já que a sua linguagem corporal transmite uma mensagem. Por isso, a linguagem corporal não deve ser negligenciada pelo candidato durante uma entrevista de emprego.

Evite cruzar os braços; mantenha contato visual com o gestor do processo seletivo; fale de maneira calma e controlada; não gesticule excessivamente; tenha cuidado para não interromper o entrevistador. Se for possível, chegue ao local da entrevista de emprego com alguns minutos de antecedência e não deixe objetos em seu colo.

Dicas adaptáveis

Certamente essas dicas são adaptáveis, porém, são relevantes para que você consiga elevar as chances de sucesso no mercado atual, considerando a necessidade de que você se coloque de maneira genuína para que a avaliação feita no processo de recrutamento e seleção seja justa, considerando que você – candidato – se colocou positivamente no processo seletivo.