A entrevista de emprego online requer assertividade, posicionamento e algumas análises por parte do candidato.

Entrevista de emprego online: dicas técnicas e comportamentais para o candidato

Uma entrevista de emprego, independentemente se ocorrer de forma online ou presencial, pode gerar ansiedade, considerando que muitas pessoas não se sentem à vontade quando avaliadas. Por isso, é muito importante que na condição de candidato, você consiga se colocar positivamente ao se atentar ao seu comportamento durante o processo seletivo.

A entrevista de emprego online requer alguns pontos de atenção por parte do candidato

No entanto, a entrevista de emprego online requer alguns pontos de atenção por parte do candidato no que diz respeito ao ambiente, iluminação, poluição sonora e alguns outros aspectos.

Sendo assim, é importante que o candidato busque por um ambiente iluminado para que possa realizar uma entrevista de emprego online de maneira que o seu rosto seja bem visualizado durante o processo de recrutamento e seleção.

Pontos práticos

Além disso, faça uso de fones de ouvido, já que os fones de ouvido com microfone fazem um isolamento acústico simplificado, porém, muito eficiente.

Não menos importante, caso você faça a entrevista de emprego segurando o seu telefone ou tablet, é viável que providencie um suporte. Pois, ao segurar o aparelho, você pode cansar o seu braço e acabar perdendo o foco da sua resposta durante a entrevista de emprego online. Também é pertinente que na condição de candidato você considere a sua aparência, tal como você deve fazer em uma entrevista de emprego presencial.

Faça anotações e utilize amplamente o espaço para perguntas

Faça anotações, pois ao anotar pontos importantes no decorrer da entrevista de emprego, você pode utilizar melhor o espaço direcionado para perguntas, ao passo que você pode se destacar ao demonstrar profissionalismo, independentemente da maneira como você estiver trabalhando.

Informe sua disponibilidade para atuação online, presencial ou híbrida

Além disso, o seu posicionamento durante a entrevista de emprego online pode trazer novas oportunidades, já que você pode demonstrar a sua disponibilidade para atuação online, presencial ou híbrida.

Construa uma narrativa assertiva

Assim sendo, você deve se atentar à construção da sua narrativa, estudando de maneira aprofundada o seu próprio currículo, de modo que você possa destacar os pontos importantes de sua trajetória profissional. Por fim, é relevante que se atente ao delay da internet, de modo que não interrompa o seu entrevistador e faça testes referente a sua conexão e aos aplicativos que serão utilizados.