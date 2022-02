É importante que o candidato tenha clareza sobre o seu objetivo no mercado de trabalho atual para que possa direcionar a sua postura durante a entrevista de emprego.

Entrevista de emprego: tenha foco na sua postura e narrativa

O profissional de recrutamento e seleção está apto para lidar com o nervosismo do candidato durante uma entrevista de emprego. Sendo assim, é necessário que o candidato não deixe que a ansiedade inerente à uma situação de avaliação domine o seu comportamento. Para isso, é necessário que o candidato se atente aos fatores que fazem parte da composição da sua narrativa, de modo que possa explorar positivamente o seu currículo.

Situações concretas

Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações que corroborem seus valores profissionais, como: proatividade; facilidade de gestão de equipes; comprometimento com metas; capacidade analítica; resolução de conflitos; senso de urgência; dentre outros fatores pertinentes à sua rotina profissional.

Pontos fortes e pontos que requerem melhoria

Por outro lado, é pertinente que o candidato conheça os seus pontos que requerem melhoria. Entretanto, é aconselhável que aponte uma solução para cada ponto fraco. Por exemplo, você pode se colocar com uma pessoa que possui dificuldade para falar em público, porém, pretende fazer algum curso voltado para a melhoria de sua comunicação.

É cabível ao candidato que tenha atenção ao seu comportamento

Além disso, também é cabível ao candidato que tenha atenção ao seu comportamento, de modo que evite adotar uma postura negativa através de um comportamento autossabotador.

Sendo assim, não cruze os braços e pernas; mantenha contato visual com o gestor de processo seletivo; cumprimente a todos os presentes; procure chegar ao local da entrevista com antecedência; evite gesticular de forma excessiva, dentre outros pontos pertinentes ao seu comportamento. Portanto, é viável que o candidato domine o seu comportamento para que a ansiedade não faça com que fique aquém do seu potencial dentro do mercado de trabalho atual.

Adapte essas dicas

É relevante que o candidato adapte essas dicas para que você saiba se direcionar, elevando a sua chance de sucesso através da assertividade da sua narrativa e da sua postura. É importante que você faça adaptações para que o seu comportamento ocorra de maneira natural durante a entrevista de emprego.

Por isso, considere suas particularidades e sua objetividade dentro do mercado de trabalho atual, fazendo com que a entrevista de emprego seja uma apresentação de sua trajetória profissional, e não um foco de ansiedade.