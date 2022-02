Equipe de Laís, do ‘BBB 22’, processa Maíra Cardi e coach dispara: ‘Falsa sim’

A equipe responsável por Laís Caldas, do “BBB 22”, entrou na justiça com uma medida preparatória de ação de indenização de danos morais e queixa-crime contra Maíra Cardi. As informações são de Leo Dias, o “Metrópoles”.

A esposa de Arthur Aguiar foi acusada pelos advogados da médica de cometer os crimes de calúnia, injúria e difamação, após comentários de Maíra sobre a participante do reality show.

Após descobrir as informações, Maíra Cardi se posicionou, primeiramente nos comentários de uma postagem do jornalista no Instagram. “Desculpa a garota entra no maior reality do Brasil faz intriga e fofoca o tempo todo, fala mal de todo mundo, na frente de quem ela não gosta sorri e finge amizade e quem tá assistindo não pode opinar? Uai gente, então vai processar metade do Brasil, desculpa. Só para ela ter mais uma prova para o processo vou facilitar a vida dela mais uma vez ‘FALSA SIM’ quanto preciso pagar para continuar com minha opinião? Onde assino?”, disparou a coach.

Já na manhã desta segunda-feira (21), Maíra Cardi rebateu a equipe de Laís através dos stories de seu perfil do Instagram. “Eu tentando entender a equipe da Laís por ‘tentar’ me processar por chamar ela de falsa! Enquanto ela chama Arthur de cagã* e bost*…”, iniciou.

“Alguém avisa ela que estão em um reality e que podemos e devemos dar opiniões o tempo todo sobre o que achamos deles que se colocaram nessa situação”, finalizou a ex-BBB.

