Equipe de Lais provoca Maira Cardi e cita 16 amantes de Arthur

As imagens em que Paulo André e Arthur aparecem cantando na academia enquanto Lais os acusa de fofoca deram o que falar na internet. Na página de um instagram de fofoca, Maira Cardi tratou logo de defender o esposo, e a equipe da médica tratou logo de alfinetá-la.

Foto: reprodução



Na gravação, Arthur e Paulo André cantam os versos “Quantas vezes vou ter que te falar que ela não presta / mas sem ela não sou feliz”. “Mas se a gente quiser interpretar que era dela até que a música se encaixa nas qualidades Laís como amiga”, escreveu Maira nos comentários.

A equipe de Lais rebateu a coach. “O, @mairacardi, e falando em música. É com três ou dezesseis que se pede música no Fantástico?”, respondeu o administrador do perfil.