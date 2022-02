Equipe de Paulinha Abelha presta homenagem para a cantora: ‘Foi cedo demais’

Após a morte de Paulinha Abelha na noite da última quarta-feira (23) pegar os fãs e admiradores de surpresa, sua equipe prestou homenagem nas redes sociais da cantora na manhã desta quinta-feira (24).

Através do perfil no Instagram da integrante do Calcinha Preta, os profissionais se despediram da artista com um vídeo mostrando grandes momentos de Paulinha nos palcos além de uma introdução, na voz dela, falando sobre o início da carreira.

“Você se foi cedo demais e agora deve estar contagiando o céu com a sua alegria, assim como fez por todos os lugares onde passou. Você transformou a vida de milhares de pessoas, de várias gerações. Uma mulher que levou liberdade e empoderamento através da música. Seu lugar no palco e nos nossos corações será eterno. Voe em paz, Abelha!”, escreveram na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e amigos se mostraram emocionados. “Ah meu Deus”, escreveu Mileide Mihaile. “A gente nunca vai te esquecer, meu amor”, comentou Ney Lima.

Veja o vídeo:

