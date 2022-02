Equipes da polícia civil e órgãos municipais realizam ‘Operação Barra Segura’

Com a alta movimentação de baianos e turista na região da Barra, por conta do verão e do período carnavalesco, a Operação Barra Segura foi deflagrada nesta sexta-feira (25), no local. O monitoramento foi feita pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e de órgãos municipais.

Foram feitas abordagens e levantamentos de informações, para subsidiar investigações na região. No local também foi averiguada a possibilidade de mandados de prisão em aberto de alguns abordados.

As ações foram conduzidas por policiais civis do Núcleo de Inteligência (NI) do Depom, das Delegacias Territoriais (DTs) da Barra, dos Barris, do Rio Vermelho, da Pituba, da Boca do Rio, de Itapuã e do Bonfim