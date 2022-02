Eslôvênia aconselha Lucas sobre Arthur: ‘se aproxima por interesse’

Sozinha com Lucas no quarto do líder durante a madrugada desta terça-feira, Eslovênia aproveitou para conversar com Lucas. A modelo acredita que Arthur se aproximou do estudante de medicina por interesse.

“Adoro o Arthur, mas como jogador ele tá começando a me incomodar demais. Ele tá se aproximando de você de uma forma que nunca existiu. Cuidado que ele se aproximava das pessoas por interesse. Eu tô começando a enxergar pessoas que são grandes influenciadores”, declarou.

A sister ainda declarou que não votará no ator no momento. “Hoje eu não votaria em Arthur porque eu adoro o coração dele”, completou.

Leia mais sobre o BBB no iBahia.com