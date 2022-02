Eslovênia não conseguiu esconder a insatisfação com o resultado do segundo paredão do BBB 22. A sister queria que Natália tivesse sido eliminada no lugar de Rodrigo, e não fez a menor questão de esconder.

A modelo desabafou com Lucas e Maria: “Bora ganhar o líder para botar de novo”, declarou.

Eslovênia e Natália possuem um histórico de estranhamentos na casa. No jogo da discórdia a modelo chegou a desejar a eliminação da designer de unhas ao vivo.