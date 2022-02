Eslovênia rememora época luanete: ‘queria casar com Luan Santana’

A gente aqui de fora já sabia, mas, o pessoal do BBB 22, não. Eslovênia confessou aos colegas de confinamento nesta quarta-feira que tinha um fã-clube para Luan Santana.

A situação começou após uma música do sertanejo tocar no quarto Lollipop. “Ai gente! Amiga, eu tinha um fã-clube do Luan. Ele pode cantar o que for, eu me emociono de uma forma. Quando eu ia para escola, no ensino médio, eu falava que queria casar com ele. Bem iludida, eu falava: ‘Gente, vou casar com ele viu, Luan é minha vida”, contou.