De acordo com informações oficiais do Governo Federal, foi prorrogado o período de convivência de versões do eSocial.

eSocial: prorrogação do período de convivência de versões

O período de convivência, durante o qual são recebidos eventos nas versões 2.5 e S-1.0, seria encerrado em março deste ano, mas foi prorrogado até 22/05/2022, atualiza o site oficial do portal do eSocial.

Simplificação e otimização de processos

Conforme divulgação oficial, o eSocial foi atualizado para a versão S-1.0 em julho do ano passado. Assim sendo, com a nova versão do eSocial, o sistema foi simplificado, de modo que diversos campos foram excluídos e uma série de regras – em especial no fechamento da folha – foram flexibilizadas. Tudo para permitir que o sistema se tornasse mais fácil e ágil para os empregadores, define o site oficial.

Foi estabelecido um período de convivência de versões

Assim sendo, para permitir que os usuários se adaptassem à nova versão, foi estabelecido um período de convivência de versões. Dessa forma, durante esse período, tanto eventos enviados na versão antiga (2.5) quanto na nova (S-1.0) são recepcionados e processados pelo sistema. Esse período tinha previsão de término em março deste ano, mais de sete meses após a implantação da versão S-1.0.

Contudo, o período de convivência foi prorrogado até 22/05/2022, dando mais tempo para os usuários que ainda não atualizaram seus sistemas para a nova versão, por isso, é importante que as empresas programem essa atualização.

Atualize seu sistema de gestão de folha de pagamentos

O site oficial do eSocial ressalta que a partir de 23/05/2022, apenas eventos enviados na versão S-1.0 serão recebidos pelo eSocial. A maioria dos empregadores já migrou para a nova versão, mas ainda há usuários que transmitem eventos na versão antiga. Se esse é o seu caso, atualize seu sistema de gestão de folha de pagamentos.

eSocial doméstico, segurado especial e MEI

Os sistemas web do eSocial, por sua vez, sempre trabalham utilizando a versão mais recente do sistema, o que inclui o módulo web geral e os módulos simplificados (doméstico, segurado especial e MEI), ressalta o site oficial do sistema oficial do eSocial.

Evite problemas com os órgãos oficiais

O eSocial é uma obrigatoriedade de todas as empresas, sendo assim, é fundamental que acompanhe as mudanças e alterações oficiais, de modo que fique em dia com os envios e evite problemas com os órgãos oficiais, considerando que o eSocial centraliza informações relevantes e otimiza o fluxo da empresa, quando essa mantém em dia os seus envios.