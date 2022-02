Espinhas: saiba como cuidar e prevenir o aparecimento de acne no verão

O verão, estação querida por muitos, exige cuidados redobrados com a pele, maior órgão do corpo humano, quando comparado a outras estações. Além da proteção solar constante, é necessário se atentar ao aparecimento de acne, ou seja, cravos e espinhas causados por um processo inflamatório das glândulas sebáceas e dos folículos pilosos.

“Assim como o frio, o calor também é um fator importante no caso de acne, pois a glândula sebácea produz mais sebo, causando excesso de oleosidade e obstrução dos poros”, explicou a médica dermatologista, Dra. Paula Tavares Colpas. Desta forma, as temperaturas mais altas e a exposição excessiva ao sol podem resultar em cravos e espinhas – se os cuidados com a pele forem negligenciados.