Esposa de Leonardo é questionada sobre amante do cantor e dispara: ‘Não quero saber’

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, usou as redes sociais para desabafar após receber uma alfinetada de um seguidor. A empresária foi questionada sobre o sertanejo ter uma amante.

“É verdade que Leonardo tem uma amante e você sabe?”, perguntou o fã sem nenhum filtro.“Não sei não! Mas se for verdade, por favor não me conta! Estou tão feliz com ele, e ele tá tão apaixonadinho comigo, fazendo tantas declarações! Estamos vivendo tão bem”, disparou Poliana.

