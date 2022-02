Esposa de Pedro Scooby opina sobre falas do surfista a respeito de Luana Piovani

Cintia Dicker abriu o jogo sobre o que pensa de Pedro Scooby dentro do “BBB 22”. Em entrevista para a coluna de Fábia Oliveira, do “Em Off”, a modelo revelou orgulho do surfista e comentou sobre as falas do maridão a respeito da ex-mulher, Luana Piovani.

“Eu tô amando. Ele é uma comédia, me faz rir todos os dias. Estou muito orgulhosa dele. Ele está sendo exatamente como ele é aqui fora”, iniciou ela.

Foto: Reprodução/TV Globo

Sobre as diversas falas de Scooby a respeito de Piovani, a modelo afirmo que não sente ciúmes. “Zero ciúmes! Que bom que ele está só elogiando. Eu ficaria brava se fosse ao contrário, se ele falasse mal da mãe dos filhos dele. E acho que ele está falando realmente o que ele acha, o que ele sempre me falou. Acho muito fofo também ele sempre falando dos filhos. Então eu não vejo mal nenhum nisso”, contou.

Sobre o comportamento mais desligado do brother, que virou pauta para Piovani essa semana, Cintia diz que esse é o jeito dele mesmo.

“Ele nunca foi diagnosticado (com déficit de atenção). Então eu acho que é o jeito dele mesmo. Às vezes ele dá uma desligada, assim como também tem outras pessoas que eu conheço e que também são assim. Mas ele está lá (no BBB), né? O Brasil está vendo e acha que tem isso. Mas como não foi diagnosticado, não tem como provar”, revelou.

