Esposa de Tiago Leifert fala sobre estado de saúde da filha: ‘Nossa menina é muito forte’

Daiana Garbin apareceu nas redes sociais no último fim de semana para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de Lua, sua filha com Tiago Leifert. A pequena foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro nos olhos, e segue em quimioterapia.

“Quero agradecer a preocupação de vocês com a Lua. Muitas pessoas perguntando na live como ela está. Ela está ótima! A gente fez mais uma sessão de quimioterapia no sábado (19) e a nossa menina é muito forte, ela é um tourinho!”, disse Daiana.

“Ela está se recuperando superbem, já está correndo a casa inteira, dando risada. Então, muito obrigada pela preocupação, pelo carinho e pelas orações de vocês. Um beijo enorme e boa noite”, finalizou.

