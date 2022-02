Está chegando! Atores de ‘Pantanal’ falam sobre bastidores da trama e personagens

Com estreia confirmada para 28 de março, na TV Globo, “Pantanal” chegará ao ar com grandes expectativas do público. Os atores Renato Góes, Letícia Salles, Chico Teixeira e Fábio Neppo, reconhecem que o remake da trama de sucesso tem tudo para dar certo no horário das 21h.

“As pessoas locais que estiverem vendo vão saber que fizemos o dever de casa. O Almir tem um espírito que eu queria buscar muito para esse pantaneiro, essa expressão calma, serena, sábia, com a visão longe, de quem enxerga muito as coisas. Ele só de olhar sabe quais são todas as árvores, por que estão secas, por que um animal está ali, fazendo o que está fazendo. Eu estava buscando isso”, explicou Renato, o José Leôncio, ao falar sobre sua relação com o Pantanal.

Intérprete de Tião, Fábio Neppo precisou aprender a andar a cavalo para o personagem na trama. “Eu nunca tinha andado a cavalo. Tivemos aulas de montaria no Rio de Janeiro por cerca de 10 dias. Nunca é o suficiente (risos), mas já consigo cavalgar, subir no cavalo, fazer o básico. Tentamos usar o laço, melhorar a relação com o gado. A maior dificuldade até agora foi o calor e também as cenas com questões técnicas. Eu não tenho muita intimidade com o cavalo, às vezes tenho que dar um galope e parar perto da câmera, fico com um certo receio, mas está dando tudo certo até agora”, explicou.

Para Letícia Salles, a Filó da nova novela, as gravações no pantanal foram o ponto alto de toda a preparação para a trama. “[Foi] Mágico! E muito quente (risos). Mas foi muito importante porque encontrei mais ainda a Filó, esse lugar dela, consegui me ambientar, sentir as vibrações do Pantanal. O calor no começo foi mais difícil, mas acabei me habituando, até porque, como sou carioca, o calor é meu segundo nome. Mas o calor de lá é diferente. Experimentei coisas novas, como o tererê e a sopa paraguaia, que é muito gostosa. Não deu nem tempo de sentir saudade de nada”, disse.

O peão Quim, vivido por Chico Teixeira, também promete passar fortes emoções ao público de casa. “É um peão que vai representar esses caras da lida, que têm muita força, têm uma vida sofrida, embaixo de sol, com enchente, com seca. Tem muita energia nas ações dos peões pantaneiros. Eles têm também uma certa tranquilidade de observar a vida de uma outra forma, em outro tempo, outro ritmo. Acho isso muito bonito. Poder trazer a música para esse peão é um privilégio. E mostrar fundamentalmente uma história de amizade muito bonita. O Tião é o irmão da vida do Quim, essa é uma história muito bonita, num momento em que a sociedade está tão dividida, mostrar uma relação de união e de afeto é muito importante. O senso de humor do peão pantaneiro também está presente no Quim e no Tião. Viemos com um ar de leveza a essa trama”, disse o ator.

‘Pantanal’ substituirá “Um lugar ao Sol” como o principal produto da emissora no ar.