Estampa de fadinha! Skatista Rayssa Leal lança tênis em parceria com marca internacional

Seguindo os passos de Letícia Bufoni, a ‘fadinha’ Rayssa Leal, skatista e vice-campeã olímpica de skate street, lança um tênis em parceria com a Nike. No modelo slip-on, sem cadarços, o calçado conta traz elementos da história de Rayssa.

Com lona azul estampada com nuvens, a principal inspiração para o lançamento do Tênis Zoom Verona Slip Nike x Rayssa Leal é a origem do apelido ‘fadinha’. Dado após um vídeo viral em que aparece andando de skate fantasiada de fada, Rayssa comentou a relação do tênis com o seu apelido: “Esse modelo representa minha história. É o primeiro tênis que tem minha assinatura, então ele tinha que mostrar a minha origem e como tudo começou”.

A novidade chega ao e-commerce da Nike nesta quinta-feira (10), às 10h, no valor de R$ 649,99.

Confira fotos do tênis lançado por Rayssa Leal em parceria com a Nike:

Foto: Divulgação/Nike