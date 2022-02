Estampa Psicodélica: tendências da década de 70 tomam conta do mundo da moda

A moda costuma a ir e voltar ao longo do tempo. E desde o início de 2022, que as peças inspiradas em estilos dos anos 70 vem se tornando um hit. Com estampas, acessórios ou em makes, o que sabemos é que as cores fazem parte dessas composições. Mas, você já viu a trend das estampas psicodélicas?!

A tendência estourou ainda mais depois de Jade – uma das participantes do Big Brother – utilizou e chamou atenção da web, por conta do preço preço do look. Pensando nisso, o iBahia separou algumas formas de usar essas estampas. Vale ressaltar que elas tem um ótimo caimento em vestidos e também em blusas transparentes.

Na prática, elas se destacam ainda mais quando usadas com outras tendências. Os tecidos de tule, por exemplo, entregam tudo nesse quesito, além de serem um charme quando usados com as cores, a transparência dá todo um charme a mais.

Já a gola alta, que se tornou um clássico nos últimos anos, principalmente quando usada com acessórios e peças sobrepostas, pode ser a melhor opção na hora de apostar em blusinhas. Em relação aos cortes, as estampas psicodélicas servem como base de modelagens, muito faladas por aqui, então aproveitar o verão com aquele decote que constrói a roupa no corpo.

Anotou? Agora é só se jogar nas inspirações!