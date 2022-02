Estão abertas as inscrições para curso de teatro; aulas serão em março

Foto: Sandra Aoki/Divulgação

O ‘Descobrindo o Teatro Online’ estreia a sua edição de 2022 a partir de 14 de março. O curso é voltado exclusivamente para educadores e professores de escolas públicas e ONGs. As aulas acontecem às 19h30 nos dias 14, 16, 22, 24 e 30 de março. Outros quatro módulos do mesmo curso serão abertos durante o ano.

Os interessados podem se inscrever através do site do Teatro Alfa. O projeto social do Teatro Alfa nasceu há 19 anos. As aulas mostram o processo de montagem de um espetáculo e o trabalho dos criativos da cenografia, iluminação, música e figurino, assim como revela o que acontece nos bastidores, na coxia de um teatro.

Devido à pandemia da Covid-19, o projeto passou por uma reformulação para acontecer no formato online para capacitar professores e educadores para serem os instrumentos de disseminação dos conteúdos.

Dinâmica

O professor participante assiste às 10 aulas virtuais (ao vivo e gravadas), em uma plataforma digital, por onde recebe os conteúdos das atividades. As aulas em que arte-educadores e técnicos do Teatro Alfa transmitem seus conhecimentos sobre a montagem de espetáculos – mostrando como funcionam a luz e o som, além de comentar sobre espaço cênico e figurino – são disponibilizadas em links gravados para ilustrar. Na última etapa do curso, eles são estimulados a criar sua própria cena teatral, a partir dos recursos disponíveis.

Leia mais sobre Empregos no iBahia.com