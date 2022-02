estou em situação de extrema-pobreza. Tenho preferência?

O Governo Federal deverá começar os repasses da segunda leva do Auxílio Brasil turbinado já no próximo dia 14. De acordo com o Ministério da Cidadania, a ideia é que o benefício chegue e algo em torno de 15 milhões de pessoas, mas o fato é que a folha de pagamento do próximo mês ainda não está pronta.

Algumas pessoas que não conseguiram receber o benefício em janeiro querem saber se terão prioridade de receber o dinheiro em fevereiro. Um desses cidadãos mandou a seguinte pergunta: “Eu não tenho renda nenhuma, Estou em situação de extrema-pobreza. Vou poder receber o Auxílio Brasil em fevereiro?”, perguntou ele.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a resposta é sim. Esse cidadão que não tem nenhum tipo de renda se encaixa obviamente na situação de extrema-pobreza. Então, em tese, ele tem direito de entrar no Auxílio Brasil. Mas é preciso seguir as outras regras como, por exemplo, fazer parte do Cadúnico.

Quem não está nesta lista do Governo Federal não vai conseguir entrar no programa de jeito nenhum. E aí não importa se você está em condição de pobreza, extrema-pobreza, se mora com uma gestante ou não. Quem não está no Cadúnico não vai ser considerado para receber o benefício nem agora e nem mesmo durante o ano.

Por outro lado, se você está nesta lista então você terá uma chance de receber. Em tese, quem tem uma renda que se enquadra em situação de extrema-pobreza tem preferência nos atendimentos. Isso, no entanto, não quer dizer que a pessoa já está garantida. É preciso esperar pela decisão do Ministério da Cidadania.

E o vale-gás

O vale-gás nacional tem alguns pontos diferentes em relação ao que vemos no Auxílio Brasil. É que no novo novo Bolsa Família apenas as pessoas que estão no Cadúnico é que conseguem ter uma chance de receber o benefício.

No vale-gás não é bem assim. De acordo com o próprio texto original do projeto, as pessoas que não estão no Cadúnico mas que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também têm o direito.

Mas não se engane. Na prática, mesmo no vale-gás o Cadúnico vem se tornando decisivo neste momento. Acontece que em janeiro, o Governo Federal só pagou esse benefício para as pessoas que estavam nesta lista do poder executivo.

Como faço para entrar no Auxílio Brasil em fevereiro?

Não há muito o que se fazer para conseguir entrar no Auxílio Brasil em fevereiro. Isso porque de acordo com o Ministério da Cidadania não há nenhum tipo de inscrição existente para os pagamentos do projeto.

Então se você já tem cadastro ativo Cadúnico e está dentro dos limites de renda exigidos, basta portanto esperar por uma solução. Acontece que o simples fato de estar dentro dessas regras não garante o recebimento.

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que o Governo Federal vai seguir zerando a fila de espera para a entrada no Auxílio Brasil. Mas ele também frisou que eles seguirão respeitando os limites do orçamento.