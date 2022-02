Estratégia? Jade Picon arma jogada entre Laís e Gustavo: ‘Beija ele’

Após ver sua estratégia de jogo desmoronar e culminar na saída de uma aliada, Jade mudou sua linha de raciocínio dentro do “BBB 22”. A influenciadora propôs uma ideia para Laís na noite da última terça-feira (15).

Ao ouvir a médica falar de seu desejo de aproximação de Gustavo, para colher informações preciosas sobre as primeiras semanas de jogo, a sister não pensou duas vezes e jogou na roda o que pensava. “Então, amanhã você beija ele!”, disparou.

“Não, véi. Eu tô até pensando nisso como estratégia, f*da-se. Tem que beijar? Bora beijar pra fazer estratégia. O nível que chegamos”, respondeu Laís.

A líder da semana comentou que seria necessário as duas se unirem, já que bárbara saiu do jogo e Maria foi desclassificada. “Só hoje tivemos duas baixas no nosso quarto [Lollipop]. A gente tem que usar isso como uma mola”, contou.

“Eu quero conhecer muito ele antes, quero saber a cabeça do menino, vou usar a minha inteligência, não vou beber para ficar louca, quero estar consciente”, respondeu a médica encerrando o assunto.