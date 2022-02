Quarta-feira é dia de festa do líder no BBB 22. E não é que tem gente que quer aproveitar a oportunidade para jogar enquanto paquera? Em conversa com Jade, Lais revelou que pretende beijar Gusttavo por estratégia.

“Eu acho que a primeira opção dele é a Brunna ou eu. Tô pensando em beijá-lo por estratégia. Olha só o nível que chegamos. Vou usar minha inteligência”, declarou a médica.

Assista abaixo: