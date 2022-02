Estrategista? Mãe de Larissa, do ‘BBB 22’, fala sobre jogo da filha no reality

Escolhida por votação popular para ingressar no “BBB 22”, Larissa tem deixado o público de casa confuso ao dar informações desencontradas aos confinados.

Em um desses episódios, a sister revelou para Eslovênia que ela virou meme na web após cantar uma música de Ivete Sangalo, sendo que o vídeo se quer tinha tido uma boa performance nas redes sociais.

A mãe da sister, Ana Carmelle, falou um pouco sobre o jogo da filha em entrevista para Patricia Kogut, do “O Globo”. “Larissa tem suas estratégias de jogo. O foco dela é ganhar o prêmio. Não sei se ela acompanhava o programa 24 horas por dia (antes de entrar) devido aos trabalhos aqui fora. Mas só ela poderá responder (se soltar essas informações) foi proposital ou não”, explicou.

A mãe de Larissa também falou sobre o trabalho da filha na prefeitura de Limoeira antes de entrar no reality. “As únicas rendas que Larissa tinha eram provenientes do trabalho no cargo de coordenadora de marketing na Prefeitura de Limoeiro/PE e do trabalho de modelo fotográfica para algumas agências no polo de confecções do Agreste de Pernambuco (Surubim, Toritama e Santa Cruz)”, disse.

Sobre a confusão entre a sister e Gustavo, que esteve com ela na casa de vidro, Ana Carmelle afirmou que cada um tem sua estratégia de jogo e apenas entraram juntos pela dinâmica.

“Eles entraram juntos na Casa de Vidro, mas entendo que cada um, após a sua entrada definitiva na casa, segue por lado opostos, tem suas estratégias de jogo. Por Larissa ter um temperamento forte, ela toma decisões que podem ajudar ou prejudicar. Só saberemos no decorrer da convivência com os demais participantes. Ela tem gênio forte mas um coração gigante”, finalizou.

