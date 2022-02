Estudante morre em fuga de incêndio na Barra; 3 pessoas ficaram feridas

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um estudante de medicina morreu, na madrugada desta sexta-feira (11), depois de cair do 3º andar de um edifício na rua Presidente Kennedy, localizado no bairro da Barra. Bruno Rafael Bastos Coelho, de 32 anos, tentava fugir de um incêndio que atingiu um dos apartamentos do segundo andar do prédio, chamado Kennedy.

Outras 3 pessoas ficaram feridas por conta do incêndio. Segundo testemunhas, Bruno dormia quando o incêndio atingiu o prédio e não percebeu o surgimento das chamas. Ele foi acordado por vizinhos e, no desespero para escapar do fogo, tentou sair do apartamento pela varanda. A intenção dele era pular de uma sacada para a outra. Porém, na fuga ele se desequilibrou e caiu na área da garagem do edifício.

Todas as vítimas foram socorridas por ambulâncias do Salvar e encaminhadas para hospitais da capital baiana. Ainda não sabe o estado de saúde das pessoas. As primeiras informações são de que o incêndio começou no ar condicionado do apartamento. O corpo de Bruno será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A Delegacia da Barra investigará o caso.