Estudantes de escola da rede municipal de Penedo são vacinados contra Covid

Alunos e alunas da EMEB Professor Arlindo Ferreira de Moraes foram levados até a Central de Vacinação

Decom PMP

A criançada da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professor Arlindo Ferreira de Moraes ainda nem começou o ano letivo 2022, mas já participou de uma atividade realizada pela Prefeitura de Penedo.

Acompanhados por pais ou responsável legal, estudantes da unidade de ensino situada na comunidade Campo Redondo. todos da faixa etária apta a ser vacinada contra Covid-19, foram levados para o Dia D de imunização contra o coronavírus.

A primeira dose da vacina foi aplicada nessa terça-feira, 08, na central mantida pela gestão Crescendo Com Seu Povo, onde a comunidade escolar da unidade da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) chegou em ônibus do tipo ‘amarelinho’.

“Nós começamos o trabalho de mobilização por meio do nosso grupo de Whatsapp da escola, depois conversamos com os pais que demonstravam resistência por conta das fakes news sobre a vacina em crianças”, informa a Diretora Mirna Nogueira Rocha de Souza sobre o trabalho concluído com sucesso.

Com apoio da equipe da unidade de ensino, a promoção da informação responsável para famílias influenciadas por fake news reverteu o entendimento sobre a eficácia da imunização. “Eu estou muito feliz porque até uma mãe que publicava conteúdo anti-vacina em nosso grupo trouxe sua filha para ser vacinada”, observou a educadora extremamente dedica à escola que administra.

Quem nunca teve dúvida sobre a eficácia da vacina também estava entre os pais de estudantes da EMEB Professor Arlindo Ferreira. Enquanto a esposa Diana Torres cuidava do pai, um idoso com dificuldade de locomoção, Carlos Alberto Ramos acompanhava a filha caçula, Maria Isadora, a única ainda não vacinada na casa da família.

“Eu acho que essa ideia de trazer os estudantes para serem vacinados é muito boa. Tem que vacinar mesmo, se todo mundo tivesse consciência da importância da vacina, a gente não estaria vendo tanta gente morrendo ou indo pro hospital por causa dessa doença”, afirmou o cortador de cana que é pai de quatro filhos.

Nem mesmo quem ainda tinha alguma dúvida sobre a vacina contra Covid-19 em crianças deixou passar a oportunidade. Marilene da Silva trouxe a filha Yasmim Vitória Silva Galdino, 10 anos, para iniciar a imunização no espaço que dispõe de brinquedoteca para entreter a criançada que também ganhou doces e pipoca e se divertiu com brincadeiras.

“Eu ainda estou com um pouco de medo, mas é melhor vacinar do que não fazer nada por nossos filhos”, disse a mãe de mais três crianças, todas com as demais vacinas da primeira infância aplicadas, conforme afirmou Marilene ao Departamento de Comunicação da Prefeitura de Penedo.

“A equipe da Escola Arlindo Moreira realizou um excelente trabalho junto à comunidade escolar, visitando pais e responsáveis pelos estudantes, encaminhando o termo de autorização anexado à pasta de cada estudante”, elogia Cíntya Alves, gestora da SEMED Penedo, sobre o esforço coletivo para imunizar o máximo de estudantes, antes do início do ano letivo.

“Quero agradecer a todos da escola, aos pais e responsáveis pela confiança e destacar o trabalho correto realizado por nosso Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário de Saúde Guilherme Lopes, responsáveis por nos dar totais condições de atender a população nessa campanha para proteger e salvar vidas”, concluiu a Secretária de Educação de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywesson Duarte