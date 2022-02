Estudo aponta defasagem de salários de professores de escolas particulares

Levantamento feito pelo Grupo Rabbit aponta que professores de escolas particulares recebem salários menores do que o estabelecido no piso salarial nacional para docentes que atuam na educação básica em escolas da rede pública.

Após o reajuste no mês de janeiro, o piso salarial para professores da rede pública atualmente é de R$ 3.845.

Na rede particular, as médias salariais estão abaixo desse valor, sendo a menor média salarial a dos docentes da educação infantil, com salários de R$ 2.250. Entre os professores do ensino fundamental os salários variam de R$ 2.250 a R$ 2.638 para jornadas de trabalho de 40h semanais.

O estudo foi feito com 332 escolas com perfis diversificados. O Grupo Rabbit coletou os dados entre os meses de dezembro de 2021 e fevereiro deste ano.

Ausência de plano de carreira

O levantamento mostra ainda que, além dos baixos salários, os professores das escolas particulares sofrem com a ausência de uma plano de carreira. Desse modo, há dificuldade para progredir profissionalmente.

Nesse sentido, o presidente executivo do Grupo Rabbit, Christian Coelho, destaca que esse cenário faz com que a carreira não seja estimulante. “Isso desestimula o ingresso de novos profissionais. Ninguém quer ser mais professor, por isso que se tem dificuldade de contratação de [professores de] algumas matérias”, afirma.

Além disso, Coelho ressalta que a pandemia tornou o cenário ainda mais difícil para os profissionais que atuam na rede privada. Ele explica que as escolas precisaram negociar o valor das mensalidades com os pais dos alunos já que as unidades de ensino foram fechadas por meses e passaram a ofertar apenas o ensino remoto.

A situação econômica do país também ocasionou a migração de muitos estudantes para a rede pública de ensino. Com isso, as escolas particulares sofrem perdas de receita e isso afetou o salário dos professores.

Com informações da Agência Brasil.

