Eterno rei da lambada, Beto Barbosa é o 4º desmascarado no ‘The Masked Singer’

O eterno rei da lambada, Beto Barbosa, foi o quarto desmascarado no “The Masked Singer”, neste domingo (13). Fantasiado de Boto, o cantor arrasou com “Vamos Fugir”, de Skank, e “Menino do Rio”, de Caetano Veloso, durante passagem pelo programa.

Depois de Gretchen, Dudu Nobre e Letícia Colin, Beto Barbosa foi descoberto já por Eduardo Sterblitch, que matou a charada por causa dos passinhos de dança. “Conheço esse passinho, hein. É o Beto Barbosa!”, disse.