Ex-BBB Amanda desabafa após doença do silicone: ‘Só queria minha saúde de volta’

A ex-BBB Amanda Djehdian usou as redes sociais para dar seu depoimento em prol da campanha do mês de fevereiro de “conscientização sobre a doença do silicone”. Aos 35 anos, a influenciadora precisou de uma cirurgia para fazer o explante das próteses mamárias.

“Como uma mulher explantada e que como a maioria das mulheres nunca foi alertada sobre os riscos de ter um implante de silicone dentro do corpo, me sinto na obrigação de contar minha história e minha experiência com as mulheres que assim como eu, passou e passa por isso”, revelou.

Amanda ainda revelou “ter sofrido por anos sem ter ideia que tudo que tinha de sintomas era devido as próteses” e deixou o alerta para as seguidoras.