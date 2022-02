Ex-BBB Gizelly Bicalho revela que Pyong a ignorou após ‘BBB’: ‘Foi tudo uma mentira?’

A ex-BBB Gizelly Bicalho abriu o jogo sobre sua relação com Pyong Lee após o “BBB 20”. Em entrevista ao “Link Podcast”, a influenciadora contou que após sair do reality ele disse que não poderia mais falar com ela e desde então os dois seguem sem contato.

“Essa foi uma dor quando eu saí, que eu vim chorando do Rio. Ele não podia falar comigo, só isso que eu tenho para dizer. Eu tentando falar com ele, tipo assim: ‘estou famosa, como assim? O que está acontecendo?’. E ele disse: ‘Eu gosto muito de você, mas não posso falar com você’. E esse foi o único contato que eu tive com ele em dois anos”, contou.

Melhores amigos no jogo, Gizelly chegou a virar meme na web após a eliminação do hipnólogo, quando achou que tudo não passava de um paredão falso.

“Eu chorei muito porque eu falei: ‘foi tudo uma mentira?’. Eu amava ele, eu chorei pela saída dele. Por isso aquele meme que a galera aqui fora acha engraçado eu não vejo graça”, finalizou.

