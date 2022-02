Ex-BBB interrompe lua de mel para cirurgia de emergência: ‘Susto’

A ex-BBB Patrícia Leitte teve interromper sua 2ª lua de mel com o médico Lucas Teixeira às pressas após ser diagnosticada com apendicite aguda. O casal curtia a praia de Flecheiras, em Trairi, no Ceará.

“Deus sabe o que faz, há muito tempo não colocava esse pijama que tanto tive orgulho na minha época de internato. Ao ver esse pijama no espelho do elevador me veio à memória como sou grato a Deus por ser um profissional da saúde, poder contribuir com a saúde do próximo é algo que não tem preço! Faria tudo novamente, passaria noites estudando para o vestibular, sofreria tranquilamente todas as noites acordado nos plantões atrás de aprender um pouco mais, limparia até melhor todas a feridas dos meus pacientes que tanto me ensinaram…”, finalizou ele.