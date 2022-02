Ex defende Paulo André e revela que ida de atleta ao ‘BBB 22’ foi ‘conversada’

A ex do atleta afirmou que tudo foi “conversado” entre os dois e que P.A (como é chamado carinhosamente pelos colegas de confinamento) nunca mediu esforços para ser um “paizão” para o pequeno.

“Então… já que eu sou a mãe do filho dele, tenho a liberdade em defendê-lo, já que tudo foi muito conversado e bem pensado entre nós dois. A vida de atleta não é fácil no Brasil e vimos o BBB como uma forma de proporcionar uma vida melhor para o nosso filho. Paulo André não mede esforços para ser um paizão”, escreveu ela nas redes sociais.

O ‘BBB 22’ tem apenas duas semanas no ar, mas uma coisa é certa de se dizer: Paulo André conquistou muitos corações nesse meio tempo. O atleta, inclusive, se tornou o 3º esportista de atletismo do mundo com mais seguidores no Instagram. Atualmente ele possui 2,4 milhões. P.A perde apenas para Usain Bolt, com 11,1 milhões e Neeraj Chopra, com 5,2 milhões.