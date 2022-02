Ex-galã de Malhação assume namoro com DJ:’É sobre amar de todas as formas’

Ycaro Tavares fez sua estreia na TV como uma das apostas de galã na bem-sucedida “Malhação sonhos”, exibida em 2014 e que tinha Rafael Vitti e Arthur Aguiar, do “BBB 22”, no elenco. Hoje, aos 32 anos e longe da TV, o ator exibe com orgulho nas redes sociais seu namoro com o DJ Bruno Moutinho, com quem troca declarações apaixonadas.

Foto: Reprodução | TV Globo