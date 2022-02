Ex-marido de Paulinha Abelha fala sobre estado de saúde da cantora: ‘Dormindo’

O ex-marido de Paulinha Abelha, Marlus Viana, falou pela primeira vez sobre o estado de saúde da cantora. Em uma entrevista para o programa “Cidade Alerta” de Sergipe, o também cantor revelou estar magoado com as notícias falsas divulgadas.

“O que mais incomoda a gente, que ama a Paulinha, é essa fake news, que machuca a gente. O que a gente sabe é o que os médicos falam. Não existe essa questão de morte cerebral. A Paulinha está como se estivesse dormindo, tá muito bem acompanhada”, disse.

O ex-integrante do Calcinha Preta aproveitou o momento para fazer um pedido aos fãs e ainda falou sobre o atual marido de Paulinha. “Existem áudios vazados de pessoas que não faz sentido, que não sei de onde vem essas ideias e como criam isso. Vamos respeitar os avisos que são dados no Instagram do Calcinha Preta e da Paulinha também, que realmente respondem por Paulinha”, contou.

“Conversei com o marido dela agora, o Clevinho, que está sendo um cara incrível. Eu acho que ele é a pessoa mais afetada, nesse momento. Ele tá forte, me disse que ela vai sair dessa”, finalizou.

