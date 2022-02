Ex-presidiário é executado a tiros no bairro do Ouro Preto

Um ex-presidiário, que teria saído há pouco tempo do sistema prisional, foi executado a tiros na tarde desta quarta-feira, 16, no bairro do Ouro Preto, em Maceió. Segundo as primeiras informações, Leandro Pereira dos Santos, de 24 anos, estava em casa, na rua São Francisco, quando foi chamado na porta por alguns indivíduos, ainda não…

Um ex-presidiário, que teria saído há pouco tempo do sistema prisional, foi executado a tiros na tarde desta quarta-feira, 16, no bairro do Ouro Preto, em Maceió.

Reprodução / Whatsapp

Segundo as primeiras informações, Leandro Pereira dos Santos, de 24 anos, estava em casa, na rua São Francisco, quando foi chamado na porta por alguns indivíduos, ainda não identificados.

Ainda na calçada ele recebeu o primeiro tiro e, tentado escapar, correu pelo meio da rua, quando foi atingido novamente e acabou morrendo no local. Após o cometimento do crime, os algozes fugiram e ainda não foram localizados.

Moradores da região ficaram assustados com o episódio, mas ajudaram a sinalizar o ocorrido para os motoristas que passavam pelo local e preservar o corpo.

A vítima possuía passagens pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local para realização dos procedimentos necessários.