Ex-secretária de Saúde da Bahia, Tereza Paim deixa pasta

Foto: Divulgação Sesab

A Subsecretária de Saúde da Bahia, Tereza Paim, foi exonerada do cargo neste sábado (26). A informação foi anunciada pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) na noite da última sexta-feira (25). O motivo da saída não foi divulgado.

A exoneração foi confirmada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado. Tereza assumiu o cargo de secretária estadual de Saúde interinamente após a saída do ex-secretário Fábio Vilas-Boas. Ela se manteve no posto por seis meses, entre 2021 e 2022.

Tereza Paim deixou o cargo de Secretária Saúde da Bahia interina em 4 fevereiro de 2022 para a entrada da médica Adélia Pinheiro. Paim seguia como subsecretária da pasta até a exoneração.

Veja mais notícias em iBahia.com