Ex-vereador sofre fraturas após ser atingido por motocicleta; veja vídeo do atropelamento

O ex-vereador por Arapiraca, Adalberto Saturnino, foi hospitalizado após ter sido atropelado nessa sexta-feira (11).

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu no bairro Boa Vista, em Arapiraca, quando o ex-vereador estava retornando de uma caminhada matinal. O atropelamento foi flagrado por câmeras de segurança.

No vídeo é possível ver que uma motociclista perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e atingiu Adalberto. Com o impacto, os dois ficaram feridos e precisaram ser levados ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA).

Adalberto quebrou os dois tornezelos, fraturou a clavícula e as costelas. O seu sobrinho, o atual vereador por Arapiraca, Léo Saturnino, informou que seu tio foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia, em Maceió.

A motociclista passou por uma cirurgia bucomaxilofacial e está internada no HEA.

