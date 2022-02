Ex-vereador suspeito de matar esposa grávida é preso pela polícia

Na tarde desta sexta-feira (11), o ex-vereador e companheiro de Jéssica Regina Macedo Carmo, morta com um tiro, foi preso pela Polícia Civil. O mandado de prisão foi cumprido após análises de provas e depoimentos colhidos ao longo da última semana.

A determinação judicial, realizada por policiais da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), foi cumprida na cidade de Feira de Santana.

Apesar de George Abreu alegar que o tiro tenha sido acidental, após análises de provas, o ex-vereador foi colocado como suspeito do crime.

A mulher de um ex-vereador, Jéssica Regina Macedo Carmo, foi morta com um tiro no município de Santo Estevão, a cerca de 150Km de Salvador. O caso aconteceu no último sábado (5).