existe um prazo máximo para a entrega dos cartões?

O processo de envio dos cartões novos do Auxílio Brasil já foi iniciado pelo Governo Federal. De acordo com o Ministério da Cidadania, neste primeiro momento a tendência é que apenas as pessoas que entraram no programa em janeiro possam pegar esse dispositivo. Estamos falando portanto de cerca de 3 milhões de indivíduos.

Só que pelo que se sabe até aqui, a grande maioria absoluta dos usuários ainda não recebeu esse dispositivo. De acordo com as informações de bastidores, o Governo Federal ainda estaria em processo de confecção desses cartões. E aí as pessoas querem saber se há um prazo para a chegada desses objetos.

E de acordo com o Ministério da Cidadania, a resposta é não. Pelo que se sabe até aqui, o Governo preferiu não estipular um prazo máximo para o envio do dispositivo. Assim, não dá para saber até quando você vai receber esse objeto. Pode ser que ele chegue amanhã pelos Correios ou pode ser que ele demore mais alguns meses.

O Governo alega que há uma logística complexa na entrega desses cartões. De acordo com a pasta, todo esse processo envolve não apenas o Ministério da Cidadania, como também uma série de outras variantes como a própria Caixa Econômica Federal e os Correios, que serão responsáveis por essa entrega.

Vale sempre lembrar que esses dispositivos também não possuem um prazo único para todas as pessoas. É que tudo vai depender da sua situação e principalmente do lugar em que você vive. Em algumas localidades, por exemplo, os Correios demoram mais para chegar do que em outras. Então provavelmente as entregas serão irregulares.

E quem mora em locais em que os Correios não passam?

Uma das questões que está causando dor de cabeça em muita gente é a situação do endereço de entrega do cartão. Muitas pessoas que fazem parte do Auxílio Brasil alegam que moram em locais em que os Correios não entregam.

O que esses usuários devem fazer para receber esse dispositivo? O Governo Federal ainda não deu essa resposta. Mas é provável que o cartão acabe ficando na central final em que os Correios entregam as encomendas.

Normalmente, os agentes deixam essas correspondências em locais em que há uma central de entregas. Provavelmente você vai pegar esse cartão no mesmo lugar em que recebe as suas contas. Mas o Governo ainda precisa confirmar isso.

E quem já estava no Auxílio Brasil no ano passado?

Quem já estava no Auxílio Brasil desde o ano passado não vai receber esse novo dispositivo. Como dito, a ideia do Governo é entregar esses cartões apenas para as pessoas que entraram agora no programa.

De acordo com o Ministério da Cidadania, quem faz parte do projeto desde o ano passado vai poder seguir usando esse cartão antigo sem maiores problemas. Então não precisa jogar o dispositivo fora.

Seja novato ou veterano, o fato é que quem não tem o cartão do antigo Bolsa Família ou do novo Auxílio Brasil, pode movimentar o benefício de outras formas. Dá, por exemplo, para usar esse dinheiro através do app do Caixa Tem.