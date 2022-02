Exposição 100 anos de Ivone Lara expõe luta antimanicomial no Brasil; confira

Foto: Divulgação Até 30 de abril, os amantes por arte poderão conhecer um pouco mais sobre a luta antimanicomial no Brasil, através da ‘Exposição 100 Anos de Ivone Lara’. O trabalho revela as ações realizadas pela enfermeira e assistente social Dona Ivone Lara e as barreiras vencidas pelos profissionais diante dos procedimentos e tratamentos psiquiátricos no país.

Além disso, parte do evento, mostra como ela pôde se dedicar à carreira artística, o que lhe imprimiu como consequência o título de Rainha do Samba. A Exposição, integra O Projeto – As Pratas da Casa, que durante o ano de 2022, estará trazendo através de imagens, textos e instalações as contribuições de enfermeiras que dedicaram-se intensamente a profissão no Brasil – como Izabel dos Santos e Mãe Stella de Oxóssi.