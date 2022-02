Exposição sobre carnaval ocupa na Estação Rodoviária do Metrô

Quem passar pela Estação Rodoviária do Metrô nos próximos dias vai poder relembrar e saciar um pouco a saudade da folia soteropolitana com imagens da Casa do Carnaval da Bahia. A mostra faz parte da exposição “Salvador: Carnaval o Ano Todo”, que conta por meio de fotos a história de uma das maiores festas populares de rua do mundo.

Ao todo, 20 painéis apresentam momentos marcantes dos primeiros carnavais até os atuais, destacando as influências culturais e ancestralidade da festa baiana. A exposição fica em cartaz até o aniversário de Salvador, no dia 29 de março.