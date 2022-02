Exposição, velórios e jogo do amor: relembre trajetória de Tiago Abravanel no ‘BBB 22’

Tiago Abravanel apertou o botão de desistência na tarde deste domingo (27) e está fora do “BBB 22”. O ator reclamou nos últimos dias que estava se sentindo sozinho no reality e chegou a ficar de fora da prova do líder após não ser escolhido por ninguém.

Apesar de ser preterido pelos fãs do reality por conta do seu jogo “paz e amor”, o ator participou de grandes momentos e fez revelações que envolveram até Silvio Santos, além de ter virado meme na web. Relembre com o iBahia a trajetória de Tiago no “BBB”.

Foto: Reprodução/TV Globo

Inimigo do entretenimento?



Tiago Abravanel se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter após uma declaração controversa no “BBB 22” em um dos primeiros paredões da edição.

O neto de Silvio Santos pediu um clima mais harmonioso na casa, sem necessidade de tretas, e foi duramente criticado por internautas que esperam uma vibe mais competitiva no reality show.

“Por que que a gente tem mostrar pro Brasil, por que esse jogo aqui precisa ser um inferno para ser interessante? Por que que a gente não pode viver de maneira justa e legal, e se respeitar”, disse o brother em conversa com Arthur Aguiar.

Rapidamente os internautas rebateram a fala do ator. “Essa vibe diretor de gincana de acampamento do Tiago Abravanel é completamente sem condições”, pontuou uma usuária.

Segundo líder da edição

Ao vencer uma prova com Pedro Scooby, Tiago conseguiu ser o segundo líder do reality show e recebeu a coroa de Douglas Silva.

A liderança ainda conseguiu garantir a interação entre duas das maiores emissoras do Brasil: Globo e SBT. O canal de Silvio Santos comemorou o reinado do ator no reality e a “vênus platinada” respondeu com bom humor.

“Avisa que é ele!!! TiagoAbravanel é o novo líder do BBB e nós estamos como? Amando! Será que essa Carinha de Anjo vai transformar o jogo em um verdadeiro Casos de Família?”, escreveu o perfil no Twitter fazendo referências a programas do canal.

“Pode deixar que esse menino Fantástico já É de Casa! Agora é esperar o Caldeirão ferver e ver quem ele vai indicar no Domingão!”, respondeu a conta da TV Globo entrando na brincadeira.

A interação fez sucesso entre os internautas e entrou para os assuntos mais comentados da rede social.

Abriu o jogo sobre a família



Na casa mais vigiada do Brasil, o ator não teve papas na língua quando o assunto foi sua família. Sobre Patrícia Abravanel, sua tia, ele disse não existir nenhuma relação entre os dois.

“Quando aconteceu um episódio da minha tia que ela falou alguma coisa na televisão e eu fui no Instagram e coloquei, eu me coloquei ali na posição de uma pessoa que tem um vínculo familiar, mas que não tem uma relação familiar. […] Ainda assim tiveram as pessoas que falaram: ‘mas porque você não ligou para ela ao invés de postar no Instagram?’ E ai eu respondia: ‘mas porque ela não me ligou antes de colocar a visão dela na televisão sem saber o que estava dizendo?’ As pessoas não sabem que essa relação não existe”, explicou para Rodrigo e Laís.

O ator relembrou o caso em que a apresentadora errou a sigla LGBTQIA+ durante uma edição do programa “Vem Pra Cá”. Rodrigo questionou se ele foi cobrado pelo público após o acontecido.

“De todo mundo. Até dos programas de fofoca! A minha vontade era ligar [para os programas] e falar: ‘Não liguei para ela porque, se bobear, ela não tem nem meu telefone’. Bom, acho que ela tem porque está lá no grupo da família, mas acho que família não se resume a grupo de WhatsApp”, finalizou.

‘Velórios’ no reality show



Tiago também virou meme durante a edição. Em alguns momentos, como na saída de Naiara Azevedo, o brother exagerou na choradeira e foi parar em tweets sobre “velórios” e “partos humanizados”, que fizeram sucesso entre os internautas.

Foto: Reprodução/TV Globo

Ostentação?



Em mais uma revelação dentro do ‘BBB’, Tiago contou que gastou mais de R$100 mil em poltronas para seu apartamento. O valor é maior que o prêmio para o terceiro colocado do reality show.

A poltrona de maior valor é a de nome “Acaú” que foi desenhada pelo designer Sergio Matos que custa R$ 70 mil. Ele também possui uma outra poltrona desenhada pelo italiano Gaetano Pesce avaliada em R$ 32 mil.

Xixi nas calças

Durante a festa do líder na madrugada do dia 17 de fevereiro, Tiago Abravanel protagonizou um momento no mínimo inusitado e que viralizou na web.

Após pesar a mão na bebida, o ator chegou no meio de uma conversa entre Jessilane, Natália e Laís para pedir que as sisters não falassem de jogo durante a festa.

“Não é pra jogar agora!”, disse o neto de Silvio Santos. “A gente precisa falar sobre o que o nosso coração sente”, soltou a professora. “Você tá bêbada agora”, rebateu ele. “Eu mijei na minha calça, gente!”, contou o brother mudando completamente de assunto arrancando risos das confinadas.

Masturbação polêmica

O brother se viu no meio de uma polêmica ao aproveitar uma noite ‘caliente’ BBB 22. Na frente de todos os participantes, Tiago Abravanel revelou que foi se masturbar no banheiro após ouvir a transa de Natália e Eliezer.

“O povo tava animado, me deixou animado, e eu fui resolver no banheiro. Com câmera e com tudo”, contou o neto de Silvio Santos.

Sozinho no jogo nos momentos finais



Em conversa com Scooby na festa deste sábado (26) o neto de Silvio Santos declarou que acredita que ninguém o protegerá em um paredão, e o surfista aproveitou para aconselhá-lo.

“Teve eu, D.G. e P.A, você que escolheu não ser protegido pela gente, a verdade é essa. Desde os primeiros dias a gente era só junto, coladão. E tipo assim, você foi mostrando que é nosso amigo mas que queria viver num relacionamento com todo mundo”, argumentou o ex de Piovani.

Scooby recomendou que Tiago se posicione mais no jogo. “Mas tem horas que eu acho que você tem que falar ‘ó, eu sou aqui’. Por exemplo, eu levantei algumas horas e falei ‘Não, meu time é D.G e P.A futebol clube, acabou”, falou.

Veja mais notícias sobre o BBB no iBahia.com