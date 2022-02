Faculdade suspende por seis meses estudante que ironizou morte de paciente nas redes sociais

O Colegiado do Curso de Medicina do do Centro Universitário Cesmac decidiu em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 09, que a estudante que usou as redes sociais para ironizar a morte de uma paciente, estará suspensa de todas as atividades da faculdade pelo período de seis meses. Além disso, a aluna foi reprovada no…

O Colegiado do Curso de Medicina do do Centro Universitário Cesmac decidiu em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 09, que a estudante que usou as redes sociais para ironizar a morte de uma paciente, estará suspensa de todas as atividades da faculdade pelo período de seis meses.

Além disso, a aluna foi reprovada no estágio que realizada em uma unidade de pronto atendimento de Marechal Deodoro, onde o caso aconteceu.

A assessoria da instituição confirmou que uma nova reunião, agora do Conselho Superior da Instituição, avalia a possível ampliação do período de suspensão da aluna.

Sobre o caso

Imagens compartilhadas em uma rede social trouxeram à tona a atitude de uma estudante do 9º período do curso de medicina da faculdade particular que, esta semana, se queixou do fato de uma paciente com sintomas de infarto do miocardio ter ‘atrapalhado’ seu sono durante o estágio na Unidade Mista Doutor José Carlos de Gusmão, no município de Marechal Deodoro.

No dia do seu plantão, a futura médica usou seu perfil no Instagram para reclamar que a mulher chegou minutos antes da estudante sair para dormir. “Faltando 10 minutos para minha hora de dormir, chega uma mulher infartando e com edema agudo de pulmão e agora já passou 1:30 da minha hora de dormir. Tô p…”, diz a estudante no post, mostrando o prontuário médico.

A imagem revela ainda os dados da paciente, seu nome, os procedimentos aos quais foi submetida e o nome do profissional que a atendeu.

Na sequência, a acadêmica publicou uma fotografia no Stories Instagram para atualizar os seguidores sobre a situação da paciente. Na imagem, ela aparece sorrindo e fazendo gesto de positivo com uma das mãos. Como legenda, a futura médica utilizou a seguinte frase: “A mulher morreu e eu não dormi”.

A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro, após tomar conhecimento do caso, lamentou o ocorrido e informou o desligamento da acadêmica dos quadros de estagiários do município.