Falha em máquinas da Cielo permite realizar fraudes através de compras com PIX

Uma grave brecha no sistema de segurança nas máquinas de cartão de crédito da Cielo estava permitindo que compras feitas através do PIX pudessem ser fraudadas pelos criminoso. Isso se dava no momento em que se aproveitava a desatenção dos lojistas.

A empresa informou que o problema já foi solucionado e que foi detectado que o erro estava justamente na forma como o QR Code era gerado para a transação. Isso permitia que os valores fossem aumentados, enquanto o terminal emite um comprovante sempre com um valor menor.

Alguns vídeos circularam pelas redes sociais mostrando como exatamente aconteceu a fraude. Uma máquina da Cielo foi utilizada para compra via PIX no valor de R$ 23.800. Entretanto, o código QR foi escaneado, sendo que existiu a possibilidade de o usuário modificar o valor da forma em que utilizou o aplicativo do banco, sendo que nas imagens a compra mostrou que o valor era de apenas R$ 23,80.

Falha da Cielo é grave: entenda os motivos

A falha da Cielo é muito grave, pois no funcionamento correto não deveria existir a possibilidade de se alterar o pagamento do valor via PIX. O montante que deve ser pago, em uma transação comum, aparece de forma fixa no aplicativo do banco que está sendo utilizado pelo cliente, além de não haver a possibilidade de agendamento bancário.

Os agendamentos bancários eram comuns em transferências via TED, porém, desde a chegada do PIX, isso não é mais comum, justamente pelo fato de que o sistema de pagamentos do Banco Central permite enviar dinheiro 24 horas por dia, em qualquer dia da semana, acabando com a espera que existia em períodos fora do horário comercial.

Falha na maquininha já foi corrigida

Para o alívio dos consumidores, no momento em que esta matéria está sendo escrita, a Cielo já conseguiu consertar a falha. A empresa informou que a ocorrência foi um fato isolado e que já se encontra sanado.

De acordo com a nota que foi emitida pela Cielo, o problema decorreu apenas durante a utilização do PIX, quando os golpistas puderam se aproveitar e então fazer vários golpes financeiros.

Cuidados que devem ser tomados nos pagamentos digitais

Com a chegada do PIX, infelizmente os golpes financeiros digitais também aumentaram no país. Os lojistas talvez sejam os consumidores que precisam ficar mais atentos com os golpistas, cabendo sempre observar se os valores recebidos que são oriundos de pagamentos condizem com o dinheiro que realmente foi transferido pelos clientes.

Além disso, analisando de uma maneira geral, é importante ficar sempre atento às transações digitais, já que elas podem acontecer em diferentes ambientes ao mesmo tempo.

Ainda é preciso ressaltar que a categoria em que o PIX foi recebido poderá ser cancelada posteriormente. A atenção é sempre o melhor caminho para a prevenção de fraudes, para flagrar eventuais comprovantes falsos de pagamentos ou transações fraudulentas que possam ocorrer durante o momento em que a compra for realizada no estabelecimento.