Falsianes? Bárbara e Laís reclamam da falta de higiene de Jade Picon no ‘BBB 22’

Parece que a amizade entre Bárbara, Laís e Jade Picon ficou abalada após algumas atitudes da influenciadora durante a última semana no VIP no “BBB 22”.

As participantes da pipoca revelaram que a líder da semana não ajuda na higiene da casa mais vigiada do Brasil. “Não lavou nem uma colher”, revelou Laís durante uma conversa no quarto Lollipop. “Desde que começou nosso VIP, ela não lavou nada, nenhuma louça. Tudo o que ela usa, ela chega e coloca lá [na pia]”, completou a médica.

“Será que ela está achando que só por ser líder não tem que lavar?”, soltou Brunna Gonçalves com deboche. “O Vyni estava lavando. Ele chega, fala que vai lavar, e a Jade fica só olhando, assim”, contou Laís.

Em um outro momento, a pauta voltou a ser assunto entre as participantes. “Cara, bizarro. Ninguém se presta a guardar uma louça. Aí é foda também”, soltou Bárbara. “Quem vai guardar a porr* da louça?”, perguntou ela, que agora divide o lugar com Paulo André, Scooby e Tiago Abravanel.

Veja os vídeos: