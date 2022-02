Falso médico é amigo de policial vítima de acidente na Bahia; entenda

No momento da prisão, Fábio Camilo estava vestido de jaleco e usava estetoscópio. Por conta do traje, ele teve acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde o policial está internado. De lá, o falso médico passou a fornecer informações a familiares sobre o quadro de saúde do investigador.

A família de Yago divulgou os áudios que recebeu do falso médico. Na gravação, o suspeito dá esperanças a família sobre o estado de saúde do investigador.

No último sábado, a Polícia Civil chegou a confirmar a morte cerebral do investifador, mas voltou atrás na terça-feira (8). Um médico da equipe que atende o policial pediu novos exames antes de atestar a morte cerebral.

Yago é uma das três vítimas do acidente na BA-233, que matou outro dois agentes, identificados como Kleber Correia Cardoso, de 42 anos, e Matheus Guedes Malta Argolo, de 31, na última sexta-feira (4). Os três eram na 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra).

“O que chamou atenção dos policiais e de familiares é que as informações que ele trazia conflitavam com as informações oficiais. Policiais civis o abordaram e pediram a identificação médica. Ele disse, em um primeiro momento, que era formado em Stanford nos Estados Unidos, com especialização na Argentina. Já na delegacia, ele disse q tinha curso de medicina na Argentina, mas no interrogatório, ele voltou a se contradizer e disse que fez o curso mas não se formou”, disse o delegado.