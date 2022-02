Família de garoto desaparecido diz que corpo encontrado no Rio São Francisco é do jovem

Após um corpo ser encontrado no último domingo (13), em um trecho do Rio São Francisco, em Petrolina (PE), familiares de um adolescente desaparecido em Juazeiro, afirmam que se trata do jovem.

Segundo g1 Bahia, os parentes disseram ter reconhecido o corpo por causa do short que ele utilizada. Contudo, o Corpo de Bombeiros disse que apenas a realização de exame de DNA será possível fazer uma confirmação oficial.

O garoto Josenilton Barbosa da Silva Júnior, de 12 anos, está desaparecido desde o dia 2 de fevereiro. O adolescente brincava em um trecho com cerca de sete metros de profundidade e sumiu quando mergulhou.

Ainda segundo a corporação, equipes iniciaram as buscas superficiais e com mergulhadores na região onde o adolescente se afogou. Buscas foram feitas durante toda a margem do rio, tanto na região de Juazeiro, como em Petrolina.

De acordo com os bombeiros, cerca de 75 km à margem do rio foram monitorados durante as buscas ao garoto.

O corpo foi retirado do local pelo 4º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), do estado pernambucano, e foi levado para o Instituto Médico Legal.

O caso

O adolescente Josenilton Barbosa da Silva Júnior, de 12 anos, desapareceu no dia 2 de fevereiro, enquanto brincava com um grupo de amigos na região da orla nova.

De acordo com testemunhas, o garoto pulou de uma estrutura de concreto para nadar no rio. Testemunhas afirmaram que pós mergulhar ele ainda conseguiu emergir na água duas vezes e pediu socorro. No entanto, depois disso, afundou e não foi mais visto.

Segundo os bombeiros, a área onde o garoto mergulhava tem cerca de sete metros de profundidade, em condições normais. No entanto, com o aumento recente da vazão da Barragem de Sobradinho por causa das chuvas, esse volume aumentou. A estimativa é de que o nível do rio tenha subido, ao menos, mais oito metros.